Посольство: «Аэрофлот» завершает вывозные рейсы из Мадрида

Посольство РФ в Испании предупреждает: авиакомпания «Аэрофлот» завершает выгодные рейсы по маршруту Мадрид-Москва. Последние будут осуществлены 30, 31 марта, а также 2,4 и 5 апреля. Самолёт прилетает а аэропорт «Шереметьево».
В сообщении на сайте «Аэрофлота» говорится, что пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы «Аэрофлота» с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:
— оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;
— однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;
— однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.
Список рейсов и дополнительная информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.Темы: Русская Испания