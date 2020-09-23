Россия и Андорра отменили визы

Россия и Андорра отменили визовый режим. Впрочем, на практике это ничего не поменяет. Международного аэропорта в Андорре нет, поэтому иностранцы приезжают сюда через Испанию или Францию.
«В торжественной обстановке посол России в Испании Ю.П. Корчагин и посол княжества Андорра В.Матеу Самора обменялись дипломатическими нотами по поводу отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан княжества Андорра», - говорится в сообщении российского диппредставительства.
Безвизовый режим с Андоррой вступит в силу к концу ноября, как раз к началу горнолыжного сезона. Каждый год страну посещают более 40 тыс. россиян, в основном любителей горнолыжного спорта и сноуборда.Темы: Русская Испания Туризм В мире