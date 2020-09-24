Вывозных рейсов из Испании в Россию больше не будет

Россия останавливает программу вывозных рейсов.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Оперативный штаб принял решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами.
Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолёты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией «Аэрофлот». За весь период действия программы было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 тысяч пассажиров.Темы: Русская Испания