Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить в Европу

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Жители России смогут относительно свободно ездить в другие страны примерно с сентября этого года, спрогнозировал президент Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями мировых информационных агентств. Именно к этому времени уровень иммунизации населения к коронавирусу, предположительно, составит около 60%.
«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — сказал Путин.
Он отметил, что для ускорения восстановления туристической отрасли и возобновления международных поездок, западным регуляторам следует признать тот факт, что «люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer». «Задержка с регистрацией российской вакцины в Европе связана с коммерческими интересами тех, кто это делает, поскольку выигрывается время для того, чтобы конкуренты российских компаний, которые производят вакцину, успели занять европейский рынок», — объяснил Путин.
Источник: РБК