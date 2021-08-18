Провести бархатный сезон в Испании хотят 8% россиян

Последние новости Испании на русском языке
Опрос российских туристов показал, что бархатный сезон они хотели бы провести за границей. 78% опрошенных сервисом OneTwoTrip мечтают отправиться на один из зарубежных курортов.
Отдохнуть в Испании хотели бы 8% опрошенных (такой же процент у Кипра). Самым популярным направлением является Турция (13%). Италия и Греция набрали по 10%. Египет - 7%. А Черногория и Грузия - по 4%.
Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что Испания уже делает шаги навстречу российским туристам.