Платформа, приложение и доступ 24/7: учи испанский в онлайн-школе Escuela прямо с дачи!

Приятно познакомиться, мы школа испанского в новом формате. Никаких презентаций, демонстраций экрана и переписок в Skype! С нас интересный обзор школы, с вас — пара минут свободного времени.

¡Vamos!

Escuela — первая онлайн-школа испанского на платформе. Каждый урок проходит на ней: с видео- и аудиоматериалами, нужными страницами учебника, доской для рисования и словарем.

Слова, которые вы с учителем добавили во время урока, автоматически переносятся в приложение на вашем смартфоне — их вы можете повторить в автобусе или такси.

Пройденный материал сохраняется в личном кабинете ученика. Там же вы можете отслеживать прогресс или выполнять домашку.

Кстати, если у вас нет на нее времени, скажите об этом учителю.

В Escuela работают profes из разных стран и носители из Испании и Латинской Америки — они проводят каждый 16-й урок вне зависимости от выбранного пакета — и ученикам не нужно за это доплачивать.

Пакет уроков в Escuela открывает сразу несколько возможностей:

Посещение разговорных клубов 2 раза в месяц

Посещение грамматических сессий

Бесплатное мобильное приложение для работы со словарем

Неограниченный доступ к пройденным материалам

В Escuela вы платите всего один раз. Остальное — за счет школы!

Если проблема — нехватка времени, не беспокойтесь, мы найдем окошко в вашем расписании. У нас нет фиксированных часов работы, мы всегда открыты: и днем, и ночью, и вечером в воскресенье.

Чтобы подключиться к уроку, не обязательно сидеть за столом в кабинете. Подключайтесь с пляжа, огорода или любимого кресла.

Мы собрали все тетради, учебники и словари в одном месте, чтобы вам не пришлось носить их повсюду. Оставляйте заметки во время уроков в блокноте и открывайте их после, не покидая платформу в поисках листочков.

Ну что, как вам наше первое знакомство?

Предлагаем продолжить его на бесплатном пробном уроке испанского в Escuela. Научим чему-то новому или закрепим старое уже на первой встрече.

Когда вам будет удобно? Нажмите ЗДЕСЬ и зарегистрируйтесь на пробное занятие уже сейчас — испанский не ждет!