Посол рассказал, как живущие в Испании россияне помогают соотечественникам

Около тысячи россиян «застряли» в Испании из-за коронавируса и отмены регулярного авиасообщения между двумя странами. В интервью российским информационным агентствам посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин рассказал, как проживающие в Испании россияне помогают своим соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации.
По словам посла, они не только предлагают свою помощь посольству, но и «самым активным образом принимают участие в судьбах тех, кто оказался в непростой ситуации за пределами Родины: селят у себя в квартирах, кормят, помогают с транспортом».
«Деятельную помощь оказывает православная община во главе с настоятелем храма в Мадриде отцом Андреем Кордочкиным. Отмечаем высокую самоорганизацию наших граждан, доказательством которой является создание чата в мессенджере WhatsApp, объединяющего на данный момент более 180 человек. Семейная пара Кирилл и Наталья Кирсановы, также столкнувшиеся с проблемой отмены рейсов, например, не просто создали платформу для обмена мнениями, но и ведут таблицу, в которой фиксируются данные тех, кто оказался в сложном положении, с описанием конкретной проблемы. Доступ к этим данным предоставлен сотрудникам gосольства, что служит нам дополнительным источником информации, позволяющим делать общий анализ положения и оказывать содействие тем, кто в данный момент более всего в нём нуждается», - отметил Корчагин.
«Вообще хотелось бы поблагодарить наших соотечественников, что в такой непростой ситуации они демонстрируют мужество и спокойствие. Это позволяет нам сосредоточиться на решении проблем самых уязвимых категорий граждан, которые не имеют возможности самостоятельно справиться с возникшими из-за эпидемии проблемами», - заявил посол.Темы: Русская Испания Юрий Корчагин