Посол Испании встретился с замминистра иностранных дел РФ

Последние новости Испании на русском языке
Первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов принял посла Испании в России М.Гомеса Мартинеса.
В сообщении МИД РФ говорится, что в ходе беседы стороны обсудили основные вопросы российско-испанских отношений. Дана высокая оценка поступательному развитию двусторонних связей и реализации проектов, прежде всего в торгово-энергетической сфере.
Состоялся обмен мнениями относительно перспектив взаимодействия наших стран на мировой арене, затронут ряд актуальных тем международной повестки дня. Испанской стороне дана детальная аргументация российской инициативы о выработке договоренностей о гарантиях безопасности государств на евроатлантическом пространстве. Подчеркнута важность развития двусторонних контактов и политического диалога в интересах обеспечения стратегической безопасности на европейском континенте.