Экстрагированный из Испании россиянин получил три года колонии за мошенничество

Суд в Подмосковье приговорил к трем годам колонии обвиняемого в мошенничестве Алексея Германа, который составил поддельные договоры на поставку продукции на 7 млн рублей, присвоил деньги и скрылся в Испании.

"Химкинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего Алексея Германа. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Алексея Германа к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Суд зачел в срок отбытия наказания время, которое Герман провел под арестом в Испании и в России во время расследования. В апреле он был экстрадирован в Россию из Испании. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее ТАСС сообщал, что Герман в 2017 году вместе с подельником составил поддельные договоры на поставку материалов и оборудования для компании на 7 млн рублей. Как выяснилось, деньги были переведены на счет одной из фирм, а потом украдены. В январе 2018 года СК возбудил уголовное дело о мошенничестве. В декабре того же года Герман был объявлен в международный розыск. Ранее он уже привлекался к ответственности за покушение на мошенничество, злоупотребление полномочиями и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщала ТАСС, что подельник Германа еще в 2018 году был осужден за это преступление на три года колонии общего режима.