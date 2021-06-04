Опрос: россияне мечтают об отдыхе в Испании и Турции

Последние новости Испании на русском языке
Испания заняла второе место в списке идеальных мест для отдыха, по мнению россиян. Опрос провёл портал Superjob среди 3 тысяч респондентов. Опрашивали экономически активных жителей разных регионов России.
Первое место заняла Турция. 9% россиян назвали именно эту страну. А 8% — Испанию. На третьем месте расположилась Италия (7%). Далее в порядке убывания идут Таиланд (5%), Египет и Греция (по 4%), ОАЭ, США и Франция (по 3%), Индонезия, Кипр и Германия (по 2%).
Большинство россиян убеждены, что отдыхать лучше за рубежом (42%). На вопрос о том, чем их манят другие страны, россияне ответили, что достопримечательностями, хорошими пляжами, комфортными отелями и сервисом. Отдых в России предпочитают 34%, аргументируя это красотой родной природы, отсутствием языкового барьера и общим ощущением безопасности. Остальные затруднились дать однозначный ответ. Чем выше доход респондентов и чем они моложе, тем чаще считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом.