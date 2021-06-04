Испанский визовый центр начал принимать документы в Самаре, Екатеринбурге и Казани

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Испанский визовый центр 3 июня начал прием документов на шенгенскую визу в Самаре, Екатеринбурге и Казани, сообщается на сайте центра.
"Начиная с 3 июня заявления на Шенгенскую визу можно подать в Екатеринбурге по Ул. Карла Либкнехта, д. 22, в Казани по Ул. Галактионова, 6 3, в Самаре по Ул. Партизанская, 86. Подача заявлений в указанных визовых центрах возможна исключительно по предварительной записи", — говорится в сообщении.
Ранее испанский визовый центр открылся в Москве. И хотя страна ещё закрыта для массового туризма из России, в визовый центр сразу потянулись посетители за «шенгеном». В основном — владельцы испанской недвижимости. Но привычных очередей и толп не было. Некоторые пришли «просто узнать, пускают в Испанию или нет» и «выдают ли визы».
Сейчас подать заявку на визу в Испанию могут: