Около 800 испанских военнослужащих находятся близ российских границ

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Испания уже направила в общей сложности около 800 своих военнослужащих к рубежам сил НАТО недалеко от российских границ. Об этом сообщает портал Infodefensa.
Так, испанские военные сейчас несут службу в Латвии, Болгарии и восточном Средиземноморье. С 2017 года испанская миссия в Латвии насчитывает 350 военных сухопутных войск. Сюда входят и военные инженеры. Кроме того, с середины февраля четыре истребителя Eurofighter несут службу в Болгарии. С ними там находятся 130 военнослужащих ВВС Испании. Также в Средиземном и Чёрном морях находятся три военных испанских корабля.