Объявлен в розыск находящийся в Испании глава белорусской турфирмы

Белорусские власти объявили в розыск главу туристического агентства «Два солнца», который, по их информации, скрывается на территории Испании. 34-летнего жителя Минска подозревают в мошенничестве в крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Объявлен в розыск находящийся в Испании глава белорусской турфирмыПо данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Смарт Пипл» (туристическое агентство «Два солнца») с июня по сентябрь 2019 года под предлогом оказания туристических услуг завладел денежными средствами шести граждан на общую сумму более 20 тыс. рублей (около 8,5 тыс. Евро). При этом принятые на себя обязательства он не намеревался исполнять, подчеркнула официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.
Главным условием заключения договора было внесение 100% оплаты. После получения денежных средств мужчина распоряжался ими по своему усмотрению. В ходе предварительного расследования получены данные, что обвиняемый находится на территории Испании. Он объявлен в розыск.
«У следователей имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности может быть больше, в связи с этим обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий обвиняемого, сообщить об этом по телефонам 8 (017) 396-68-07 и 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно)», - говорится в сообщении ведомства.Темы: Русская Испания Туризм