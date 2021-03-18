Наварра заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Россией

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Cоветник-посланник посольства России в Испании Д.Г.Соколов встретился с директором Торгово-промышленной палаты Автономного сообщества Наварра Х.А.Паласиосом Феррером.
Как говорится в сообщении МИД РФ, «состоялась заинтересованная беседа, в ходе которой обсудили состояние российско-испанских торгово-экономических отношений и перспективы их развития». Особое внимание уделили вопросам взаимодействия с предпринимательским сообществом в условиях ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также темпам вакцинации в России и Испании. Отметили высокие оценки эффективности, которые получили вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» от международных экспертов.
Директор ТПП Наварры рассказал об экономическом потенциале и инвестиционной привлекательности региона, существующих коммерческих связях между российскими и наваррскими компаниями, в первую очередь в области машиностроения, энергетики и медицины. По его словам, предприятия Наварры заинтересованы в дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества с российскими партнерами.
Соколов информировал собеседника о механизмах институциональной поддержки двусторонней коммерческой деятельности, работе Межправительственной смешанной Российско-Испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству и деловых советов Россия-Испания и Испания-Россия.