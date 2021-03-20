Эксперт рассказал, когда ждать российских туристов в Испании

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Представитель Каталонского агентства по туризму в РФ Михаил Сидоров предположил, что Испания откроется для туристов из России в августе-сентябре.
"Пандемия сейчас продолжается, ситуация то улучшается, то опять назад откатывается, но если какие-то осторожные прогнозы строить, то, возможно, август-сентябрь еще может с точки зрения относительно полноценного туристического сезона случиться", — приводит слова эксперта агентство РИА Новости.
По его словам, если вакцинация в странах ЕС и в России пройдет успешно, то, возможно, в конце летнего сезона российские туристы смогут посетить испанские курорты.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что весной Испания точно не откроется для россиян.