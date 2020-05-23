На помещённом на карантин в Барселоне круизном лайнере есть четыре россиянки

На борту круизного лайнера Navigator Seven Seas, который стоит на карантине в порту Барселоны, есть четыре россиянки. Пассажиров из России нет, выяснило Генконсульство РФ в Барселоне. Об этом говорится в комментарии посольства РФ.
«На данный момент официальная информация от компетентных органов Испании о присутствии заболевших россиян на борту круизного лайнера «Navigator Seven Seas», который был помещён на карантин в порту Барселоны, в установленном порядке в Посольство или Генеральное консульство Российской Федерации в Барселоне, Испания не поступала. Так же, как и не поступали личные обращения от россиян-пассажиров этого судна или членов его экипажа», - сказано в сообщении посольства.
«После появления информации в СМИ Генконсульство в Барселоне инициативно выяснило, что среди пассажиров россиян нет, а среди членов экипажа зарегистрированы 4 россиянки. Консульские работники стараются установить контакт с ними, держат вопрос на контроле», - подчеркнули в посольстве.
Как сообщалось ранее, карантин введён на борту круизного лайнера, который стоит в порту Барселоны, после того, как у одной из пассажирок диагностировали COVID-19. Всего на борту находятся 400 пассажиров из разных стран. Пассажирка в настоящее время изолирована, но по-прежнему находится на борту. Сообщается, что COVID-19 у неё пока протекает в лёгкой форме.Темы: Русская Испания Барселона