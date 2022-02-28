На Майорке украинец попытался затопить российскую яхту

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Как сообщает портал Diario de Mallorca, в испанском Порт-Адриано произошел инцидент с участием роскошной 47-метровой яхты Anastasia, пришвартованной на побережье Кальвиа.
Уточняется, что один из членов команды, гражданин Украины, работающий на судне главным инженером, был арестован гражданской гвардией Кальвиа после попытки затопить яхту.
Следствие выяснило, что мужчина открыл большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж, спровоцировав утечку и затопление машинного отделения корабля.
"Офицеры Гражданской гвардии на месте происшествия задержали 55-летнего гражданина Украины, проработавшего на судне около 10 лет", - говорится в сообщении.
Вскоре выяснилось, что "Anastasia" формально принадлежит российскому холдингу. Злоумышленник объяснил суду свои действия тем, что желал "насолить" своему боссу.
Как рассказали другие члены экипажа, очевидцы этого ЧП, механик открыл вентиль, с помощью которого вода стала заливать внутренности корабля, заявив, что таким способом выражает свое отношение к обострившейся ситуации между Россией и Украиной. Однако морякам удалось закрыть клапаны и предотвратить затопление судна.
Слушания по данному делу состоялись в воскресенье, 27 февраля. Рассматривающий дело судья принял решение освободить украинца и не предъявлять ему обвинения.
Источник: МК