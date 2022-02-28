В Мадриде прибыли 106 покинувших Украину испанцев

Из 150 испанцев, покинувших в экстренном порядке Украину, 106 уже прилетели в аэропорт Мадрида «Барахас».

В понедельник в 6 утра там приземлился рейс их Кракова, организованный властями Испании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. Оставшиеся 44 человека решили пока остаться в Польше или добраться до Испании собственными силами.

«Сегодня день большого облегчения для испанцев, которые смогли выбраться из ужасов войны до того, как пришлось закрыть посольство из-за отсутствия безопасности», — заверил министр иностранных дел Испании, который лично встречал репатриантов.