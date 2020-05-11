На 19 мая запланирован рейс Лиссабон-Малага-Москва

Застрявшие на юге Испании россияне смогут улететь домой 19 мая. На этот день запланирован вывозной рейс AFL2607 «Аэрофлота» по маршруту Лиссабон-Малага-Москва, сообщает Минкомсвязи.
Вылет намечен на 8:35 по местному времени. Количество мест ограничено. Регистрация на рейс доступна на сайте госуслуг.
В Минкомсвязи уточняют, что если у пассажира уже был билет на рейс российской авиакомпании, и он не был сдан, то нужно перед перелетом обратиться в «Аэрофлот» с просьбой провести взаимозачет. Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачёте между авиакомпаниями. Во всех остальных случаях за перелёт придётся заплатить.Темы: Русская Испания Туризм