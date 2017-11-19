Министр обороны Испании поделилась впечатлениями от беседы с российскими пранкерами

Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль поделилась подробностями звонка российских пранкеров и рассказала, что изначально отнеслась с недоверием к своим собеседникам. Как сообщают информационные агентства Испании, Алексей Столяров, более известный как Лексус, позвонил Коспедаль и, представившись министром обороны Латвии, заявил, что бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон на самом деле может быть российским шпионом по фамилии Чиполлино.

Коспедаль призналась, что "разговор был очень странным". "Я попросила их перейти на английский, но они не захотели", - написала политик в своем аккаунте в Twitter. По словам министра, она с недоверием отнеслась к собеседникам и их заявлениям о том, что 50% российских туристов в Испании являются агентами Кремля, и перестала отвечать. "Я не поверила звонившим, поэтому замолчала, выслушала их и не стала перезванивать. Теперь я знаю, что это были русские", - рассказала Коспедаль. В ходе разговора она поблагодарила своего визави за предоставленную информацию и пообещала передать ее премьер-министру Мариано Рахою и поспособствовать в организации личной встречи с "латвийским коллегой".