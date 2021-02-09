МИД РФ: тема Навального Испании не касается

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Тема российского оппозиционера Алексея Навального не касается ни ЕС, ни Испании, заявила в интервью испанскому агентству EFE официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что Москва признает "каталонское дело" внутренним вопросом Испании. "Тема Навального не дело ни ЕС, ни Испании", - цитирует EFE Захарову.
Ранее глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя, комментируя высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу "каталонского дела", заявила, что политических заключенных в Испании нет, есть заключенные политики, а также в очередной раз призвала к освобождению Алексея Навального.
Захарова также отметила, что нашла, по меньшей мере, три официальных комментария Гонсалес о Навальном. "Каким образом тема Навального касается Испании? Каким образом это входит в повестку дня министерства иностранных дел Испании?" - сказала Захарова.
При этом представитель МИД не видит причин для того, чтобы последние заявления Мадрида и Москвы повлияли на двусторонние отношения. Она также напомнила, что Россия заявляла, что "каталонский вопрос" является "внутренним делом Испании".
Источник: РИА Новости