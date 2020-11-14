Кто и на каких условиях имеет право улететь из России в Испанию?
18:48 14.11.2020
В посольстве РФ в Мадриде напомнили о правилах, действующих в отношении россиян, которые собираются отправиться в Испанию. На этой неделе власти Испании ввели обязательную сдачу теста на коронавирус для всех, кто планирует полететь в Испанию из стран, признанных эпидемиологически благополучными. Это касается и России. Однако не стоит забывать и о уже введённых ранее ограничениях, которые пока никто не отменял.
Въезд на территорию Испании возможен только при наличии документально подтвержденных оснований:
- граждане, имеющие ВНЖ в Испании, странах ЕС и Шенгенского соглашения;
- владельцы национальных (резидентских) виз;
- медицинские работники, а также лица, осуществляющие профессиональный уход за больными;
- высококвалифицированные специалисты, при условии, что они не могут выполнять свои функции дистанционно и этот факт подтвержден документально;
- спортсмены-участники соревнований на высоком уровне;
- члены экипажей;
- сотрудники дипломатических миссий, международных или гуманитарных организаций, военные, следующие к месту выполнения своих служебных обязанностей;
- студенты;
- граждане, следующие по семейным обстоятельствам (факт должен быть подтвержден документально);
- лица, въезжающие по гуманитарным или форс-мажорным причинам (факт должен быть подтвержден документально).
На борту самолета необходимо заполнить специальный формуляр и подтвердить, что в случае появления симптомов респираторной инфекции гражданин обязуется соблюдать режим самоизоляции и сообщить по телефону о болезни компетентным медицинским организациям.
С 23 ноября необходимо предоставлять оригинал теста на COVID-19 методом ПЦР на английском или испанском языке, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда.
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