Кому и на какой срок продлевают срок пребывания в Испании?

- 1. Автоматически продлевается на 3 месяца срок пребывания тех лиц, которые находятся в Испании на законных основаниях (как по визе, так и без визы) в течение периода, не превышающего 90 дней, при условии, что этот срок нахождения на законных основаниях истек в период действия режима повышенной готовности. Это продление срока пребывания действует только на территории Испании.
- 2. Автоматически продлеваются разрешения на временное проживание с правом и/или без права работы, разрешения на пребывание по учебе, в порядке обмена учащимися, на период прохождения непроизводственной практики или участия в волонтерских программах, если срок действия этих разрешений истекает в период действия режима повышенной готовности либо истек в течение 90 календарных дней, предшествующих объявлению режима повышенной готовности. Разрешения продлеваются на срок до 6 месяцев с момента окончания действия режима повышенной готовности.
- 3. Срок действия карточек члена семьи гражданина Европейского сообщества, а также удостоверений личности иностранцев автоматически продлевается с момента его истечения на те же 6 месяцев после окончания режима повышенной готовности.
- 4. Для возвращения в Испанию иностранцы, находящиеся за границей, должны предъявить действующий проездной документ и карточку члена семьи гражданина Европейского сообщества или удостоверение личности иностранца с истекшим сроком действия.
Источник: Официальная страница посольства РФ в Facebook
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