Когда откроется авиасообщение между Россией и странами Средиземноморья?

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали возможное возобновление авиасообщения между Россией и зарубежными туристическими направлениями.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что в лучшем случае это произойдёт осенью. "Сейчас мы понимаем, что до конца июля — это будет почти чудо. Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями. 99% — нет. Август сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре", - предположила она.
При этом, по её словам, сначала откроется транспортное сообщение с самыми популярными туристическими направлениями, то есть со странами Средиземноморья. "Пессимистичный прогноз — это декабрь", - добавила Ломидзе.Темы: Русская Испания Туризм В мире