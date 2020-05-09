Из Аликанте в Россию вылетел спецрейс со 126 пассажирами

Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 126 россиянами на борту вылетел из Аликанте в Санкт-Петербург и Москву, сообщает перевозчик в субботу.
"Сегодня, из Аликанте (Испания) в 16.51 местного времени вылетел эвакуационный рейс U6-3640 с 126 пассажирами на борту, среди которых 111 взрослых и 15 детей. В Санкт-Петербург авиакомпания доставит 37 российских граждан, а в Москву 89", - цитирует сообщение РИА Новости.
Прибытие воздушного судна в аэропорт "Пулково" ожидается в 22.28, в "Шереметьево" - в 00.15 10 мая. Спецрейс выполняется на самолете Airbus A320neo, уточняет авиакомпания.
Как ранее сообщала noticia.ru, на 14 мая прорабатывается вывозной рейс с Тенерифе и из Барселоны. В Санкт-Петербург и Москву могут быть доставлены около 300 человек, говорится в сообщении Минтранса.Темы: Русская Испания Аликанте