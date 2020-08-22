Из Аликанте в Москву вывезли ещё 167 человек

Очередной вывозной рейс авиакомпании S7 доставил в Москву 167 человек из Аликанте.
Как сообщает посольство РФ в Мадриде в Twitter, среди них был один украинец и шесть граждан Испании. Остальные — россияне.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.
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