Миллиардеры уводят свои яхты из Испании

Миллиардеры стали отказываться от стоянок на яхтах в традиционных странах, в первую очередь, в Испании, которая переживает самый значительный отток за последнее время. За месяц из Испании ушли 26 таких судов.

Как сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg, новые места притяжения суперлодок — Хорватия, Греция и Турция. Летом 2020 года Турция и Хорватия стали главными странами притяжения для таких яхт, заменив более привычную Испанию. Богатейшие люди отказываются от своих традиционных мест для стоянки на фоне повторного введения ограничений для сдерживания коронавируса, пояснило агентство.

Согласно данным Bloomberg, по меньшей мере 63 мегаяхты находятся сейчас у берегов Турции. Это самое большое число с 2017 года и на 26 больше, чем в прошлом году. Это пойдет на пользу Турции, валюта которой сильно упала из-за оттока иностранного капитала, считает агентство. К берегам Турции на прошлых выходных направилась 140-метровая яхта Scheherazade, которая, по информации портала superyachtfan.com, принадлежит ближневосточному миллиардеру.

Среди других лодок, которые бросили якорь в водах Турции, Bloomberg называет также 99-метровую яхту Madame Gu, владение которой приписывают российскому миллиардеру и депутату Госдумы Андрею Скочу F 19. Сам Скоч это никогда не подтверждал. Судя по данным сайта для отслеживания судов MarineTraffic, яхта пришвартовалась неподалеку от курорта Бодрум на юго-западе Турции.

Кроме того, у берегов Турции побывала 85-метровая яхта Pacific, предполагаемый владелец которой — глава «Новатэка» Леонид Михельсон F 3. Эта яхта стоит в Эгейском море неподалеку от города Яныклар на юго-западе Турции, следует из данных MarineTraffic. Михельсон тоже не подтверждал свое владение яхтой.

Когда пандемия только начиналась, состоятельные люди рассматривали Турцию как одну из безопасных гаваней, где ниже угроза заражения коронавирусом, отмечает Bloomberg. Это привело к тому, что число яхт у побережья страны выросло уже в июле. Турция в целом одна из любимых стран для отдыха у россиян, отмечает Bloomberg. Когда Россия и Турция восстановили авиасообщение, всего за один день в Анталью прибыли 23 000 россиян, сообщала турецкая газета Daily Sabah.

Хорватия и Греция тоже этим летом привлекают больше суперяхт, чем в прошлые годы, — численность лодок там на максимальном уровне с 2017 года. Возле Хорватии находится крупнейшее судно — яхта Eclipse длиной 162,5 м, принадлежащая Роману Абрамовичу F 10. Судя по данным MarineTraffic, яхта стоит на юге Хорватии к югу от Дубровника и рядом с границей с Черногорией. В Хорватии остановился и новозеландский миллиардер Грэм Харт на своей яхте Ulysses.

На другом конце Средиземного моря ситуация обратная. Испания переживает самый значительный отток яхт: только за последний месяц оттуда уплыли 26 лодок. Среди них — самая большая в мире яхта Azzam длиной 180 м, принадлежащая президенту Объединенных Арабских Эмиратов Халифе ибн Заид Аль Нахайяну. По данным Bloomberg, в начале августа она покинула Кадис, где проходила модернизацию на верфи. По данным MarineTraffic, Azzam по-прежнему остается в Кадисе.