Источник: ЕС не принимал решений об остановке выдачи виз россиянам

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На уровне Евросоюза не принимали решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, заявил РИА Новости источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.
Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы.
"Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось", - заявил собеседник РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать подобные публикации.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии на этой неделе, министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден заявил, что Хельсинки должен ужесточить политику выдачи виз россиянам, финский МИД готов рассмотреть этот вопрос.
По данным СМИ, некоторые страны ЕС и Шенгенского соглашения решили ограничить выдачу виз в России. Например, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Польша продлевают или выдают новые визы только членам семьи или при определенных строгих условиях.
Польша потребовала ввести визовые ограничения для россиян на территории всего ЕС. Нидерланды не могут выдавать новые визы россиянам, так как Россия выслала их представителей из страны, отмечает финская YLE. Франция, Греция и Испания в ближайшее время не будут принимать новые заявления на получение визы в России, в системе записи на подачу документов нет мест на ближайшие недели, отмечается в сообщении YLE.