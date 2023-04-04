Испанские СМИ публикуют подробности кражи в доме украинского посла

Почти год назад в доме украинского посла в Испании Сергея Погорельцева побывали воры. И вот сегодня издание El Periódico de España публикует подробности этой кражи.

Преступление было совершено 26 апреля 2022 года в центре Мадрида. Когда дома никого не было, злоумышленники взломали замок и проникли внутрь. Они находились там примерно полчаса и успели вынести не только деньги, но и все ценные вещи, даже одежду. Общий ущерб составил почти 300 тысяч евро. В том числе наличными 115 тысяч евро, 30 тысяч долларов и 4600 гривен.

Довольно быстро воров удалось задержать. Во многом благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ими оказались три молодые женщины, гражданки Хорватии. Суд приговорил их к четырём годам лишения свободы. 30 тысяч евро они уже вернули.

Источник: El Periódico de España