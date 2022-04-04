Испания задержала яхту Виктора Вексельберга

Испания по запросу США задержала яхту находящегося под санкциями российского бизнесмена Вексельберга, сообщило в понедельник министерство юстиции США.

"Правоохранительные органы Испании сегодня выполнили постановление испанского суда о задержании моторной яхты Tango... принадлежащей находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу", - говорится в сообщении минюста.

Речь, по данным Вашингтона, идет о 255-футовой (77-метровой) яхте класса люкс. Сообщается, что решение испанского суда было вынесено по запросу США. Суд в Вашингтоне ранее предписал "экспроприацию Tango на основании совершения (ее владельцем) банковского мошенничества, отмывания денег и нарушения санкций".

По оценке американского минфина, яхта Вексельберга, которую он, по данным минюста, приобрел в 2011 году, стоит порядка 90 миллионов долларов.

Источник: РИА Новости