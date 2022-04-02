Задержан украинец, приехавший в Испанию с двумя несовершеннолетними соотечественницами

Национальная полиция Испании задержала украинца, который привёз из Херсона двух соотечественниц 15 и 16 лет. По данным правоохранительных органов, мужчина является сутенером и собирался эксплуатировать несовершеннолетних.

В полицию поступил сигнал о подозрительных пассажирах автобуса, которые ехали из Варшавы в Испанию. Как сообщает El Mundo, 40-летний мужчина выдавал себя за родственника девушек. Он был задержан на автобусной станции в Мадриде, откуда собирался перевезти их в Малагу. При этом, как пишет издание, при задержании он угрожал девушкам и вообще вёл себя агрессивно, пытаясь оказать сопротивление агентам. Он представлялся дядей несовершеннолетних попутчиц, которых называл сёстрами, но при этом не мог предъявить никаких документов, подтверждающих это. При обыске в чемоданах девушек нашли одежду, не соответствующую сезону, и много косметики. У мужчины при себе были 4300 евро и наркотики.

На допросе девушки сначала подтверждали слова своего попутчика, но затем стали путаться в показаниях и противоречить друг другу. Например, они по-разному описывали свой дом в Украине, где якобы проживали вместе. Кроме того, они совершенно не похожи на сестёр, подчёркивает газета.

Позже выяснилось, что мужчина состоял в интимной близости с одной из девушек. И что обе покинули Украину против воли своих родителей, которые подозревали неладное.