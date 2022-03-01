Испания не будет поставлять оружие Украине, но направит военных на восток

Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине, будет участвовать в поставках только через Европейский фонд мира, сообщил премьер Испании Педро Санчес.

"Наступательное вооружение мы будем передавать через Европейский фонд мира", — сказал он в интервью государственному телеканалу TVE, отвечая на вопрос о прямых поставках вооружений из Испании на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Санчес напомнил, что Испания уже направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты. Кроме того, ЕС договорился выделить из Европейского фонда мира 450 миллионов евро на финансирование наступательных вооружений, еще 50 миллионов будет выделено на сопутствующие материалы и оборудования.

Ранее министр обороны Маргарита Роблес сообщила, что Испания направит дополнительный военный контингент на восточную границу НАТО, однако не уточнила количество военнослужащих и техники.