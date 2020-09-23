Испания и ещё четыре страны, о которых мечтают россияне

Названы самые любимые у российских туристов страны, в которые они хотели бы возвращаться чаще.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip, специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей. Самой любимой у них оказалась Италия — туда мечтают вновь отправиться 10,5% опрошенных. Туристы отметили богатейшее культурное наследие, интересные обычаи и приятных жителей этой страны. Треть респондентов сказали, что хотели бы остаться там навсегда.
Таиланд отметили 7,3%. Его выбирают за прекрасные условия для жизни — 40% опрошенных мечтают поселиться там. Многие отметили, что в этой стране они всегда прекрасно отдыхают и в целом очень комфортно себя чувствуют.
США назвали 6,8%. Хотели бы туда переехать насовсем 50% респондентов, 40% — сказали, что это место с очень комфортными условиями жизни.
В пятерку лидеров вошли также Испания и ОАЭ.
При выборе ответа основной критерий для многих респондентов — подходит ли страна для постоянного проживания. Таким образом обосновали свое решение большинство опрошенных — 38,6%.Темы: Русская Испания