Фильм «Мальчик русский» получил приз на кинофестивале в Севилье

«Испанские кинематографисты оценили особый подход режиссера к звуковому оформлению фильма и музыке. В фильме звучат произведения Сергея Рахманинова. Музыка известного русского композитора в исполнении оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова вошла в фильм как неотъемлемая часть его эстетики», - говорится в сообщении «Ленфильма».

«Мальчик русский» – история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. Его определили в подразделение «слухачей» – так в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы. Сценарий Золотухин написал сам еще во время обучения в мастерской А.Н. Сокурова.

Фестиваль Европейского кино в Севилье (Sevilla Festival de Cine Europeo) – международный кинофестиваль и важное событие в европейской киноиндустрии. Он проходит, начиная с 2001 года, в испанском городе Севилья ежегодно в начале ноября и длится девять дней. Фестиваль ориентирован преимущественно на европейский кинематограф и крайне редко подпускает к себе новинки из других стран.