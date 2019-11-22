В Испании расследуют возможное вмешательство России в каталонские политические процессы

В Испании инициировали расследование вероятной деятельности в Каталонии подразделения, связанного с российской разведкой. Об этом пишет El Pais.
Дело ведет судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон, а непосредственно расследованием занимается антитеррористическое подразделение испанской полиции.
Как отмечает издание, речь идет об элитной военной группе «Подразделение 29155», которая может быть причастной к референдуму о независимости Каталонии. Он состоялся осенью 2017 года и был признан незаконным испанскими властями.Темы: Русская Испания