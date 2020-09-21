Евро впервые с 8 сентября подорожал до 90 рублей

Курс российского рубля после того как он немного укрепился к доллару США, при старте торгов начал снижаться против американской валюты. Также он усилил снижение по отношению к евро вслед за уменьшением цены на нефть марки Brent.
Как следует из данных Московской биржи, доллар на этом фоне впервые с 9 сентября стал выше 76 рублей, тогда как курс европейской валюты впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей, сообщает РИА Новости.
Курс американского доллара расчетами "завтра" на 10.55 мск понедельника повышался на 40 копеек - до 76,14 рубля, а курс евро - на 42 копейки, до 90,09 рубля.Темы: Русская Испания Бизнес