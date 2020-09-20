В Вологде открылась выставка "Сальвадор Дали. Священное послание"

В Шаламовском доме Вологодской областной картинной галереи открылась выставка "Сальвадор Дали. Священное послание".
На ней представлено 105 иллюстраций к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского собрания, сообщает «Российская газета». Это самая масштабная графическая серия испанского мастера, подлинность каждой из работ подтверждена сертификатами независимых экспертов и Минкультуры России.
Библия с иллюстрациями великого испанца получилась грандиозной. Было издано пять томов, которые весили почти сто килограммов. В каждом разместили по 21 работе художника.
Как говорят организаторы выставки в Вологде, ее ждали больше года. Вели переговоры, договаривались о деталях и вариантах. Ни одной из 105 представленных на выставке работ Сальвадора Дали нет в собраниях российских музеев. Поэтому ее можно считать уникальной. Вернисаж в Шаламовском доме вызвал большой интерес. На первую экскурсию смоли попасть только 15 посетителей. Экскурсию для них провела куратор проекта, заведующая отделом русского искусства Юлия Синицына. Она рассказала о загадочном мире библейских легенд и тех идеях, которые возникали у художника под воздействием погружения в мир человеческой истории со дня сотворения мира.Темы: Русская Испания Культура