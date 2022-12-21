Эксперты опровергли слух о выдаче виз в Испанию

На днях в Телеграме появился слух о том, что консульству Испании якобы спустили шаблон для заявителей на визу из России – больше, чем на 3 месяца, шенген не давать.

Как утверждают эксперты, некоторым заявителям действительно ставят короткие сроки шенгенов, но это в основном касается граждан с небольшой визовой историей до 2–3 лет.

«Срок в 3 месяца встречается часто. Его могут дать, если предыдущие визы выдавались давно или не было поездок в Испанию. В этом случае такой срок один из самых ожидаемых», – цитирует «ТурДом» специалиста одной из компаний в сфере визовой поддержки.

Испания остается одним из нескольких оставшихся рабочих вариантов получить шенген.