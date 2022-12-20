В Испании мошенники напугали россиянина ордером на арест и выманили полмиллиона евро

Полиция Испании задержала восемь человек, которые обманным путем выманили у российского предпринимателя полмиллиона евро в биткойнах.

Как говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства, стражи порядка пресекли в Бенидорме деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством. В частности, подозреваемые выдавали себя за сотрудников гражданской гвардии Испании.

В полицию поступила жалоба от российского предпринимателя. По его словам, два человека, утверждавшие, что являются сотрудниками правоохранительных органов, остановили его автомобиль и заверили, что в отношении него действует ордер на арест по запросу РФ. Обманным путем при помощи сообщников подозреваемые выманили у него полмиллиона евро в биткойнах.