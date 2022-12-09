Эксперты: до Нового года еще есть шанс получить визу в Испанию

До наступления Нового года россияне могут успеть получить визу в Испанию, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"До наступления рождественских и новогодних каникул у консульств стран ЕС (с 24-25 декабря по 8 января) еще можно успеть получить визу в Болгарию, Венгрию, Испанию, Грецию, Хорватию и Кипр", - отмечается в сообщении.

Консульство Испании дает россиянам визы на период от 30 дней до полугода, но большинство виз - со сроком действия три-четыре месяца.

Спрос на визы для путешествий в Европу в декабре этого года снизился на 99% по сравнению с декабрем 2019 года. Как правило, сейчас на Новый год в Европу едут те, у кого уже есть шенгенская виза и достаточно средств на поездку, добавили в ассоциации.