EFE: в Испании большой груз марихуаны выдавали за гуманитарную помощь Украине

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Гражданская гвардия Испании задержала 29 человек, которые перевозили марихуану, выдавая груз за гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает информационное агентство EFE.
Среди задержанных граждане Украины, Германии, Испании, Марокко. Проведены обыски в провинциях Малага, Гранада, Кордова и Севилья.
Правоохранительные органы вышли на украинцев, которые занимались сбором марихуаны на побережье Коста-дель-Соль. Оттуда наркотики отправляли в разные страны Европы. В том числе в фургонах, которые якобы везли гуманитарную помощь в Украину. В частности, были задержаны два автомобиля с украинскими номерами, которые перевозили 109 килограммов марихуаны.