Две российские авиакомпании запросили регулярные рейсы в Испанию

Российские авиакомпании запросили допуски на новые регулярные и чартерные рейсы за границу.
Как следует из материалов к заседанию межведомственной комиссии, размещённых на сайте Росавиации, запросы о допуске регулярных рейсов в Испанию направили сразу две авиакомпании — AZUR air и Nordwind. Они также запросили регулярные рейсы в Бельгию, Германию, Грецию, Иорданию, Иран, Катар.
Ранее в посольстве РФ в Мадриде напомнили, кого и на каких условиях сейчас пускают на территорию Испании.Темы: Русская Испания Туризм