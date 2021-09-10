Бывшего вице-мэра Барнаула посадили за взятку в виде турпоездки в Испанию

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Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы городской администрации Сергея Демина. Он признан виновным в получении взятки.
«Суд установил, что в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя акционерного общества специализированный застройщик «Барнаулкапстрой», 100% акций которого принадлежит администрации г. Барнаула», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Алтайского края.
После назначения на должность Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора юридического лица, возводящего многоквартирный дом по заказу АО «Барнаулкапстрой», незаконное вознаграждение. Взятка в размере 15 млн рублей должна была быть выплачена за беспрепятственное завершение строительства дома. После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей он был задержан.
Демин приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строго режима с назначением штрафа в размере 15,1 млн рублей.