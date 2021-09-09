В Аликанте избили россиянина

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Агенты национальной полиции Испании задержали в Аликанте семерых молодых людей, которых подозревают в нападении на бездомного мужчину из России, сообщает издание ABC.
По информации газеты, россиянина избили в районе, где обычно ночуют бездомные. При этом использовались палки. После нападения все семеро уехали на двух машинах. А очевидцы вызвали скорую.
Вскоре оба автомобиля были обнаружены в районе квартала Хуан XXIII. Там же были люди, подходившие по описанию на нападавших. При обыске у них обнаружились предметы, которыми били бездомного.
По одной из версий, россиянина хотели ограбить — отнять два мобильных телефона.
Все задержанные — граждане Испании в возрасте от 18 до 34 лет.