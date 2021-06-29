Авиакомпания Royal Flight  просит разрешения на полеты из Перми на Майорку

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Авиакомпании запросили у Федерального агентства воздушного транспорта допуски на выполнение новых регулярных международных рейсов из Перми.
Как сообщает «Коммерсант», информация об этом содержится в материалах к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам, которое состоится сегодня, 28 июня.
Как указано в документе, компания Royal Flight просит разрешения на полеты из Перми в Фуджейру (ОАЭ), в Салоники и на Родос (Греция), а также в Канкун (Мексика) и Пальма-де-Майорку (Испания). По всем направлениям перевозчик планирует выполнять рейсы два раза в неделю. S7 Airlines просят предоставить допуск на полеты в Салоники и на Родос трижды в неделю.
Росавиация проведет также голосование по допуску S7 Airlines и Nordwind Airlines к выполнению перелетов Пермь — Ираклион (Греция). Ранее допуск на рейсы по этому маршруту получила авиакомпания Royal Flight.