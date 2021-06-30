Испания готова обновить россиянам годовые визы

Последние новости Испании на русском языке
Испания расширила список заявителей, которые могут обращаться за продлением виз. С 28 июня это могут сделать по предварительной записи владельцы виз сроком не менее одного года (код ESM).
Подача документов в Испанском визовом центре возможна только лично либо за членов семьи (с подтверждением родства). Условия обновления виз аналогичны тем, что были для виз, выданных на 2, 3 и 5 лет.
При этом визовый оператор BLS International предостерегает заявителей от обращения к компаниям, предлагающим услуги подачи документов без личного присутствия в Испанском визовом центре BLS. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, стоит быть осторожными «с другими неавторизованными веб-сайтами (например, www.blsspain-visa.ru), работающими под тем же названием и стилем, что и BLS или Визовый центр Испании, а также с другими агентствами и офисами, которые предлагают услуги по оформлению визы в Испанию с недостоверной документацией».
По сообщению BLS International, заявки, поступающие от таких агентств или посредников, не будут приниматься ни в одном из Испанских визовых центров BLS.