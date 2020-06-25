«Аэрофлот» объяснил рейсы в Европу отсутствием грузов

«Аэрофлот» объяснил выполнение пассажирских рейсов за границу при действующем запрете на въезд. Как пояснили в авиакомпании, «Аэрофлот» развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям. Чтобы вписаться в логистические цепочки, необходимо обеспечить регулярность грузовых рейсов, отметили в компании.

«В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения, например дипломатов, иностранных подданных, россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, ряда других особых категорий», – заявил «Ведомостям» официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Он напомнил, что большинство европейских стран по-прежнему не принимают российских туристов. Основным критерием приема к перевозке является наличие права въезда в страну назначения, уточнил Демин. По его словам, если авиакомпания нарушит это правило, то миграционная служба выставит штраф.

25 июня «Ведомости» со ссылкой на источники в трех авиакомпаниях сообщили, что «Аэрофлот» продолжает каким-то образом возить за границу пассажиров. Эти полеты не чартерные, а выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у компании и до эпидемии. Однако эти рейсы носят эксклюзивный характер: продажи на них открываются менее чем за неделю. Рейсы никак не рекламируются, спрос на них высокий. Многие о них узнают через сарафанное радио, рассказал сотрудник российской авиакомпании, знакомые которого улетели летом в Европу. При этом билеты на такие рейсы стоят в разы дороже, чем перелеты аналогичной продолжительности по России.