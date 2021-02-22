Звёздная вечеринка в Мадриде закончилась групповым изнасилованием

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Полиция в провинции Мадрид расследует заявление о групповом изнасиловании, произошедшем на нелегальной вечеринке, на которой присутствовали участники популярного реалити-шоу La isla de las tentaciones ("Остров искушений"), сообщает издание 20minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Вечеринка, грубо нарушавшая ограничения против распространения COVID-19, произошла около недели назад в муниципалитете Кольменарехо столичного региона, передает РИА Новости. По словам следователей, в арендованном здесь доме собралось около 50 молодых людей, в том числе "ребята из La isla de las tentaciones".
Согласно заявлению пострадавшей, ей предложили напиток, выпив который, она начала терять сознание. Она помнит, что в этом состоянии ее принуждали к насильственной сексуальной связи с пятью или шестью мужчинами.
Таким образом, предполагаемое изнасилование произошло еще до того, как правоохранители разогнали вечеринку после сигнала от арендодателя. "Это была какая-то оргия. Это было как Содом и Гоморра. Все были без масок и делали что хотели", - сообщил источник в полиции.
Как ранее сообщала noticia.ru, только в минувшие выходные в Мадриде полицейским пришлось разогнать 227 подпольных вечеринок.