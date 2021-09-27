Жителям острова Пальма рекомендовали укрыться от лавы в домах

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Жители ряда районов острова Пальма (Канарские острова, Испания) должны укрыться в домах из-за приближения лавы к морю, сообщили службы по чрезвычайным ситуациям.
"Из-за возможности, что лава дойдет до моря в ближайшие часы в прибрежном районе Тасакорте, и из-за возможных последствий выбросов вредных для здоровья газов Pevolca (специальный план Гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанных с вулканическим риском) приказывает изолироваться (в районах) Сан-Борондона, Марины Альта, Марины Баха и Ла Кондесы", - говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Канар в Twitter.
Источник: РИА Новости