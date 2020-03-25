Жители Мадрида устроили массовую оргию в разгар карантина

Полиция Мадрида прервала подпольную вечеринку с элементами оргии, проходившую в одной из квартир в районе Тетуан.
Тревогу забили соседи. По их словам, в самый разгар карантина в «нехорошей» квартире громко играла музыка, постоянно приходили и уходили какие-то люди.
Прибывший наряд полиции застал в квартире такую картину: шесть абсолютно голых людей (четыре женщины и двое мужчин), светомузыка и много алкоголя. Участники и организаторы оргии задержаны. В полиции не исключают, что квартира была обычным борделем. За нарушение режима карантина в охваченной коронавирусом Испании предусмотрены большие штрафы.Темы: Происшествия Мадрид